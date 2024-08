Andressa Urach diz que vai fechar o corpo com tattoos e rebate ataques - Foto: Reprodução

Andressa Urach usou suas redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre a enxurrada de pedidos de ajuda financeira que recebe diariamente. A influenciadora deixou claro que o dinheiro que ganha vem de muito trabalho, especialmente no conteúdo adulto que produz. Assim, alfinetou quem deseja viver sua vida e não passar pelos mesmos julgamentos.

Em seus stories do Instagram, a atriz pornô foi sincera sobre o assunto, sem papas na língua. "Um milhão de pessoas vem me pedir dinheiro. Sabe o que eu faço para ganhar? Dou muito a minha 'periquita'", disparou ela.



A famosa criticou aqueles que desejam viver como ela, mas não estão dispostos a enfrentar os desafios que isso implica. "Quer a vida que eu tenho? Sacrifica como eu sacrifico. Ter o que tenho todo mundo quer. Agora, sofrer e passar o julgamento que passo ninguém quer, né?", questionou, destacando o preço moral e pessoal que pagou ao longo dos anos.



Apesar do tom duro, Andressa deixou claro que não é insensível às dificuldades dos outros e que já presta assistência a quem precisa. "Eu já ajudo muitas pessoas, e não preciso mostrar para ninguém o que faço", afirmou. A influenciadora finalizou seu desabafo com um conselho motivador: "Dica: vai mudar tua vida. Só você pode."