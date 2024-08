Ex-BBB Maycon Cosmer anuncia que será pai após 11 anos de tentativas - Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2024 14:58

Maycon Cosmer, conhecido pelo público como o "Tia da Marenda", anunciou nesta terça-feira (13) que ele e sua esposa, Franciane de Souza, estão esperando o primeiro filho. Após 11 anos de tentativas e desafios, o casal finalmente engravidou de forma natural, uma notícia que emocionou tanto os dois quanto seus seguidores, que acompanharam de perto essa jornada.

Durante esses anos, Maycon e Franciane enfrentaram diversos obstáculos, passando por tratamentos de fertilidade e até iniciando um processo de adoção em meio à pandemia. No início deste ano, eles estavam prestes a começar um tratamento de reprodução assistida, mas a gravidez veio como uma surpresa antes mesmo das consultas serem iniciadas.

"Foi um momento de grande emoção e alívio. Após anos de luta, finalmente conseguimos a notícia que tanto esperávamos", comemorou Maycon. Casados há 15 anos, o casal vê a gestação como um verdadeiro presente, especialmente após tantos altos e baixos. A felicidade deles é evidente, e o anúncio trouxe muita alegria para seus fãs e familiares.

Empolgados com a novidade, Maycon e Franciane já estão planejando a revelação do sexo do bebê. O casal quer fazer o anúncio de forma especial, na "Big Wheel", a famosa roda-gigante de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. "Estávamos preparados para qualquer caminho, mas receber essa notícia naturalmente foi a melhor surpresa que poderíamos ter", completou o ex-BBB, que mal pode esperar para essa nova fase em suas vidas.