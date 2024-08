Zezé Di Camargo e Zilu foram casados por 28 anos - Reprodução: YouTube / Instagram

Publicado 13/08/2024 11:08 | Atualizado 13/08/2024 11:37

Uma declaração polêmica de Zezé Di Camargo, feita em 2014, voltou a gerar burburinho nas redes sociais. Na época, o cantor afirmou que "mulher feia merece ser traída", um comentário que teria abalado profundamente sua ex-mulher, Zilu Godói. Em seu podcast "Café com Respostas", ela relembrou o impacto dessa fala em sua vida, revelando que, inicialmente, ficou muito magoada.



A veterana abriu o coração sobre como lidou com o comentário polêmico. "Me senti muito mal. No primeiro momento, fique bem abalada. Depois de um tempo, me olhei no espelho e disse: quem é ele para falar de mulher feia e bonita? Porque eu me acho bonita, me acho forte e autossuficiente para ir atrás daquilo que eu quero ser e preciso ser. Foi assim que eu me superei e hoje estou aqui", revelou.

Desde o fim do casamento de 32 anos com Zezé, Zilu tem respondido a várias declarações controversas do ex-marido. Recentemente, o cantor afirmou que só se casou com a famosa porque ela engravidou, o que ela refutou com firmeza. "Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe. Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos", garantiu.

Ainda em relação à fala do ex-marido, a mãe de Wanessa Camargo explicou: "Namorei três anos, noivei e me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família", completou.

Apesar de todo o sofrimento e das mágoas do passado, Zilu afirmou que conseguiu superar o fim do relacionamento. "Não é fácil. Eu casei achando que seria um conto de fadas, para a vida toda. Quando acabou, foi muito sofrimento. Hoje eu tenho que lidar com muitas mentiras. Sofri por uns dois anos, mas me fortaleci, olhei para o espelho e disse: eu sou capaz', eu posso", recordou.