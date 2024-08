Filha de Drika e André Marinho encanta a web: 'Dança muito' - Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2024 08:45 | Atualizado 13/08/2024 08:47

Drika Marinho, ex-participante de A Fazenda 11, encantou os seguidores ao exibir os talentos de sua filha com André Marinho, também ex-peão. A pequena Luna Marinho, de 7 anos, dançou lindamente ao lado da mãe, entregando uma coreografia de Deadpool & Wolverine, ao som de “Bye, bye, bye” do NSync.



Na legenda da publicação, a ex-bailarina comentou como a música voltou à tona. “Duas gerações dançando uma música que foi sucesso da minha época. Mas agora com o filme Deapool e Wolverine a garotada também tá conhecendo esse hit que marcou a minha geração, bye, bye, bye do NSync. Você é da antiga ou da nova geração?!”, perguntou aos fãs.



Nos comentários, a maioria reparou que o talento para a dança foi repassado de mãe para filha. “Puxou a mãe a coordenação motora ok”, reparou um internauta. “A Luninha dança muito, igual a mamãe”, cravou outra. “Que lindas! A Luninha dança e muito gente, aprende rápido. Difícil é sair daqui [do vídeo]. Adorei meninas”, elogiou uma terceira. “Que lindas e radiantes, amei... Nossa que nostalgia dessa música... Será que tô ficando velha? Parabéns”, disparou mais uma.



Para quem não sabe, Drika participou do corpo de ballet da cantora Kelly Key por cinco anos e é amiga da famosa. Além disso, a dançarina também integrou o corpo de bailarinas do antigo “Domingão do Faustão” e participou do Power Couple com o marido. Vale destacar que o casal também é pai de Lucas, o primogênito de 13 anos.