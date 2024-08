Web aponta ?climão? entre Wanessa Camargo e Michel: 'Nem disfarçou' - Foto: Reprodução

Publicado 12/08/2024 14:30

Um vídeo que mostra o ex-BBB Michel tentando chamar a atenção de Wanessa Camargo, sua amiga do reality show, tem causado alvoroço nas redes sociais. Na ocasião, ex-participantes do BBB 24 se reúnem, conversam e se abraçam, incluindo a própria cantora. Porém, quando o rapaz tenta falar com a namorada de Dado Dolabella, ela teria ignorado.

No X (antigo Twitter) a repercussão foi intensa, com opiniões divididas. "Ela nem disfarçou a falta de vontade de cumprimentar", apontou uma internauta. "Que vergonha alheia", comentou outro usuário, enquanto um terceiro afirmou: "Fiquei desconfortável, o tadinho foi ignorado".

Apesar disso, muitos defenderam que a filha de Zezé Di Camargo não agiu por maldade, mas simplesmente não notou o chamado do colega. "Coloca uma parte do vídeo por maldade aí que não quer dizer nada", declarou uma seguidora. Inclusive, alguns apontaram que os ex-BBBs interagiram normalmente durante participação no programa "Domingo Legal", do SBT.



Durante a atração, Celso Portiolli trouxe à tona diversos assuntos sobre o BBB 24, incluindo a polêmica expulsão da cantora. Para quem não lembra, ela foi desclassificada do reality devido a um suposto tapa que deu em Davi Brito. No entanto, a artista afirmou que considera a punição "um pouco exagerada".