Judoca Bia Souza revela que medalhas olímpicas estão descascando Foto: Alexandre Loureiro/COB

Publicado 12/08/2024 12:49 | Atualizado 12/08/2024 12:50

A judoca Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris, surpreendeu ao revelar que suas medalhas conquistadas nos Jogos estão começando a desbotar. A atleta, de 26 anos, levou suas duas medalhas ao programa "Mais Você" nesta segunda-feira (12), onde foi convidada para um café da manhã com Ana Maria Braga. Durante a conversa, a esportista comentou sobre o desgaste visível em suas conquistas.



A revelação veio após o jornalista Felipe Andreoli perguntar sobre o estado das medalhas, citando uma reclamação semelhante feita pelo skatista Nyjah Huston. "Fiquei com uma curiosidade porque vi a medalha do skatista Nyjah Huston, dos EUA, e ele disse que a dele deu uma desbotada. E a sua?", questionou ele.

Após a pergunta do comunicador, Bia foi sincera: "Está começando [a descascar] aqui atrás, mais a de bronze que a de ouro", contou, mostrando os sinais de desgaste nas medalhas. Diante da resposta, o jornalista continuou: "Sabe o que isso significa, né? Vai ter que buscar umas novas em LA", brincou sobre os próximos Jogos Olímpicos em Los Angeles-2028.



Ana Maria Braga, bem-humorada, também se divertiu com a situação, comentando: "Não se faz bronze nem ouro como antigamente", o que gerou risadas no estúdio. Vale destacar que Bia Souza, que estreou com sucesso nas Olimpíadas de Paris, conquistou ouro no individual e bronze por equipes.