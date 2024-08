Poliana Rocha revela não saber paradeiro do pai: 'Deve ter falecido' - Foto: Reprodução

Poliana Rocha revela não saber paradeiro do pai: 'Deve ter falecido'Foto: Reprodução

Publicado 12/08/2024 12:03 | Atualizado 12/08/2024 12:03

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, fez uma revelação que tocou profundamente seus seguidores. Neste domingo de Dia dos Pais (11), em uma postagem nas redes sociais, a influenciadora compartilhou uma homenagem à sua mãe, dona Eponina Rocha, que assumiu os dois papéis em sua vida. A esposa de Leonardo ainda revelou que não sabe o paradeiro de seu pai e acredita que ele já tenha falecido.



Poliana contou que a ausência do pai sempre tornou a data difícil para ela, marcada por tristeza e silêncio. "Dia dos pais, sempre foi um dia vazio... Ficava sempre triste,pelos cantos ,sem muitas palavras! Creio, que meu pai deve ter falecido, mas de fato nem sei….foi uma relação muito louca com minha mãe, que um dia quem sabe, conto para vocês (evito contar para não expor minha mãezinha)", iniciou.

Inclusive, a a empresária precisou de tratamento para superar o trauma de não ter o pai presente. "Depois de muitos anos de terapia, consigo hoje comemorar com alegria essa data, pensando no tanto que minha mãe desempenhou com excelência esse papel brilhante na minha vida e alegro de poder ter uma mãe tão boa assim!", revelou.



Além disso, a famosa reforça que encontrou um pai incrível para seu filho Zé Felipe. "Tenho um marido que é um excelente pai ,para o meu filho, dedicado, carinhoso e muito presente, isso conforta muito o meu coração! Tenho um filho maravilhoso, que se tornou um pai incrível, super zeloso, carinhoso e extremamente dedicado às suas filhas!", destacou.

Por fim, ela deixou claro que, ao longo da vida, conseguiu suprir essa ausência do pai com outras relações. "Enfim, hoje… graças a Deus… eu só tenho motivos para comemorar essa data linda! Desejo de coração a todos os papais um dia repleto de alegria e muito amor! E já já vamos curtir o nosso dia dos pais", encerrou.

Para celebrar o Dia dos Pais, a família se reuniu na nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe, onde foi realizado um almoço especial. A festa contou com uma decoração repleta de flores amarelas, reunindo a família para um banquete em grande estilo.