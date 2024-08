Lucas Lima e Sandy - Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2024 09:58 | Atualizado 12/08/2024 09:59

Neste domingo (11), Sandy tocou os corações dos fãs ao fazer uma homenagem sincera a duas figuras centrais em sua vida: seu pai, Xororó, e seu ex-marido, Lucas Lima. A cantora usou seu perfil nas redes sociais para expressar a gratidão e o amor que sente por ambos, destacando o papel que desempenham em sua vida e na de seu filho, Theo. A publicação trouxe uma onda de emoção para seus seguidores.



Na primeira foto compartilhada em seu Instagram, Sandy aparece ainda criança, nos braços de Xororó. "Dia de agradecer a esses dois exemplos maravilhosos de pai… O meu - minha inspiração, meu professor, meu colega de profissão, meu mentor, meu ídolo, meu amigo, meu eterno herói e o melhor avô para o meu filho (te amo pai!)", escreveu a cantora, descrevendo toda a sua admiração pelo pai.



A segunda imagem traz Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, curtindo um passeio a cavalo com o pai. "E o que eu escolhi para o meu filho, o meu melhor amigo desde sempre, meu eterno parceiro nessa missão mais linda e importante que é criar um ser humano e deixá-lo pronto para viver nesse mundo desafiador e lindo", declarou a famosa, exaltando o papel do músico na vida da criança e na sua.

A cantora não poupou elogios ao ex-marido, destacando a parceria na criação do filho, mesmo após a separação. "Obrigada, pai e Lucas, por tudo, tudo que vocês me deram e me dão", escreveu, encerrando a homenagem. A declaração da cantora veio para reforçar, mais uma vez, o respeito e a amizade que ambos mantêm, apesar do término do relacionamento em 2023, após 24 anos juntos.



Nos comentários, Lucas Lima respondeu com carinho à homenagem da ex-esposa. "Com uma mamis dessa fica fácil!", brincou. O pai da cantora também fez questão de se manifestar: "O amor é tudo na vida!", declarou Xororó. Os fãs e seguidores também elogiaram, lamentando a separação do casal.