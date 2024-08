Mateus, da dupla com Jorge, será pai pela terceira vez: 'Grávidos!' - Foto: Reprodução

Mateus, da dupla com Jorge, será pai pela terceira vez: 'Grávidos!'Foto: Reprodução

Publicado 10/08/2024 15:50

Mateus, da famosa dupla sertaneja com Jorge, está prestes a ampliar ainda mais sua família. Sua esposa, Marcella Barra, revelou na noite de sexta-feira (9) que o casal está esperando o terceiro filho. O casal já pai de Dom, de 6 anos, e Flor, de 4.

Por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a influencer fez a revelação para os fãs e seguidores: “Estamos preparando outra pessoa. Mais um companheiro pra nossa jornada! Grávidos de novo”, escreveu Marcella na legenda. Em uma série de fotos, ela e o marido surgiram acompanhados dos filhos, celebrando a novidade com confetes azuis.



Para quem não sabe, Marcella é médica acupunturista e campeã do Festival Internacional de Dança Goiás 2024. Em seu perfil, ela compartilha com seus mais de 160 mil seguidores no Instagram sua rotina equilibrada entre medicina, yoga, dança e a vida em família. A notícia da nova gravidez foi muito bem recebida pelos fãs, que acompanham de perto a trajetória do casal.



Durante uma participação especial no programa Domingão, Marcella relembrou como ela e Mateus superaram as dificuldades no início do relacionamento. “Nossa história de amor foi um pouco improvável. Quando a gente se conheceu, eu fazia faculdade de Medicina em Brasília e ele estava em Goiânia. Era complicado se encontrar, mas a gente fez dar certo”, contou. A dupla oficializou a união ainda em 2016.