Juiz que poderia prejudicar Medina é suspenso após denúncia de ScoobyFoto: Reprodução

Publicado 10/08/2024 12:29 | Atualizado 10/08/2024 12:29

A polêmica em torno da medalha de bronze de Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ganhou um novo capítulo. A Federação Peruana de Surfe (FENTA) anunciou que entrará com uma reclamação formal contra o resultado, alegando que o surfista peruano Alonso Correa foi prejudicado. A situação provocou uma resposta do surfista Pedro Scooby, que está na França cobrindo o evento.



Comentando sobre o caso nas redes sociais, Scooby disparou: "Reclama com o meu peru", em uma publicação no Instagram. O trocadilho gerou risadas, mas a controvérsia permanece séria, com a federação peruana aguardando uma resposta do Comitê Olímpico Internacional (COI).



Jaime Gensollen, presidente da FENTA, afirmou em entrevista que já apresentou a reclamação, descrevendo o ocorrido como um "roubo evidente". O porta-voz da federação, Richard Navarrete, argumentou que Alonso deveria ter ganhado a bateria por ter pego a primeira onda e chegado ao fundo antes de Medina, mas que a decisão dos juízes deu vantagem injusta ao brasileiro.



Alonso Correa também comentou o episódio, mostrando-se frustrado com o resultado. "Consegui sair antes das pedras, cheguei primeiro ao fundo, mas a prioridade foi dada a ele. Isso mudou completamente a bateria", lamentou o surfista peruano.