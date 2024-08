Amanda Kimberlly posta foto de Neymar no parto de Helena - Foto: Reprodução

Amanda Kimberlly posta foto de Neymar no parto de Helena Foto: Reprodução

Publicado 10/08/2024 10:30

A modelo Amanda Kimberlly, conhecida por ser mãe da terceira filha de Neymar Jr., a pequena Helena, fez um alerta importante aos seus seguidores na noite desta sexta-feira (9). Por meio do seu perfil nas redes sociais, a influencer revelou que estão usando seu nome e imagem para aplicar golpes na internet, se passando por ela.



Em seus stories do Instagram, a ex-affair do craque compartilhou o print de um perfil falso que, com mais de 20 mil seguidores, estava enganando pessoas com sorteios fraudulentos. Indignada, a jovem pediu ajuda para derrubar a página: “Fake aplicando golpes, quem puder denunciar, agradeço”, escreveu.



Recentemente, Amanda também foi alvo de comentários negativos após decidir falar pela primeira vez sobre seu relacionamento com Neymar. Incomodada por ser rotulada como "amante", ela veio a público esclarecer que o envolvimento com o jogador aconteceu quando ambos estavam solteiros.



A modelo desabafou sobre as críticas, negando tudo que foi especulado. “NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento. Pelo menos PARA MIM foi esclarecido que todos estavam SOLTEIROS. No meu caso, eu estava solteira desde JANEIRO de 2023”, contou, deixando claro também que não traiu seu ex-parceiro.



Ela continuou com suas declarações: “Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha. Fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por uma personagem que nunca existiu, fora as fake news”, afirmou. “As pessoas gostam de imaginar e até inventar algo que elas não viveram. Dessa história de mocinho e de mocinha, eu não sou a vilã”, garantiu.