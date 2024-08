MC Mirella encanta seguidores com fotos raras da filha: 'A cara dela' - Foto: Reprodução

MC Mirella encanta seguidores com fotos raras da filha: 'A cara dela'Foto: Reprodução

Publicado 10/08/2024 16:28 | Atualizado 10/08/2024 16:29

MC Mirella deixou seus seguidores encantados ao compartilhar novas fotos da filha Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, neste sábado (10). A pequena, que acaba de completar sete meses, mostrou que já tem talento para as câmeras, posando de maneira fofa e charmosa, seguindo os passos da mãe famosa.



"Eu vou ser modelo, cantora, dançarina e influencer igual a minha mãe. Eu sou linda!", escreveu Mirella na legenda da publicação, mostrando o orgulho pela filha. A bebê vestia um look adorável com estampa de coelhinhos, que completou o cenário perfeito para os cliques que rapidamente conquistaram a internet.



Além de esbanjar fofura, Serena também impressionou ao aparecer em pé, se apoiando com firmeza. A bebê, que já começa a explorar o mundo ao seu redor, arrancou suspiros de amigos e fãs da família. "Que princesa linda!", comentou a influenciadora Bia Miranda, somando-se aos elogios que inundaram a postagem.



Os pais, Mirella e Dynho, trocaram declarações orgulhosas nos comentários, dividindo a opinião dos fãs sobre a semelhança da menina. "Maravilhosa igual a mamãe! Acho ela a cara da Mirella", opinou uma usuária do X. "Acho ela a cara do papai", respondeu outra, destacando o carisma da pequena Serena.