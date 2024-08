MC Hariel é nome do funk de São Paulo - Reprodução / Instagram

MC Hariel é nome do funk de São PauloReprodução / Instagram

Publicado 10/08/2024 12:06

A internet foi tomada pela notícia trágica da queda de uma aeronave da VoePass em Vinhedo, São Paulo, que culminou na morte de 62 pessoas, incluindo quatro tripulantes, nesta sexta-feira (9) . Rapidamente, os internautas resgataram um vídeo do funkeiro MC Hariel, no qual ele expressa duras críticas à empresa aérea, se recusando a embarcar em um de seus voos.

No vídeo, Hariel não escondeu sua indignação ao descrever a situação. “Não é nada com os funcionários, mas com essa empresa filha da p*ta. VoePass é... eu queria voar, mas não dá com essa porr*. Olha o avião como está, caindo aos pedaços”, desabafou o cantor, visivelmente preocupado com a segurança da aeronave.

O funkeiro ainda relatou outras experiências negativas em sua jornada, reforçando sua frustração. “Nós quase morremos hoje. Já quase morri ontem na estrada, o carro quase capotou. Agora, quase morro de novo. O bagulho não está da hora, não”, declarou, lamentando a série de contratempos que enfrentou, inclusive, a falta de alimentação durante todo o dia.

A coincidência entre o vídeo de Hariel e o acidente fez os internautas refletirem. Nas redes sociais, muitos apontaram a premonição do funkeiro. “E o MC Hariel que já se recusou a voar no avião da VoePass, mesma empresa do acidente de hoje”, comentou um usuário, enquanto outro questionou: “Esse avião que caiu em Vinhedo não é o mesmo que um dia o MC Hariel não quis voar por achar inseguro?”.