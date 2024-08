Dado Dolabella e Wanessa Camargo - Reprodução do Instagram

Dado Dolabella e Wanessa CamargoReprodução do Instagram

Publicado 10/08/2024 09:48 | Atualizado 10/08/2024 09:58

Wanessa Camargo e Dado Dolabella deram uma segunda chance para amor. Depois de passarem 18 anos sem se verem, o casal se reencontrou e decidiu tentar mais uma vez. Vale destacar que isso aconteceu pouco tempo depois do término do casamento entre a cantora e Marcus Buaiz. A artista abriu o coração sobre o assunto em uma entrevista ao "Sabadou", do SBT.

Em participação ao programa de Virginia Fonseca, a filha de Zezé Di Camargo mencionou quando viu o amado pela primeira vez após o término. “18 anos sem encontrar a pessoa e um dia andando na rua o encontrei, do nada. Ele estava todo hippie, alternativo, na Chapada dos Veadeiros”, relembrou Wanessa, dando a entender que o reencontro foi inesperado e marcante.

Segundo a cantora, foi impossível não reviver os sentimentos do passado. “Aí o amor falou mais alto. Às vezes você encontra o ex e fala: ‘Graças a Deus, livramento’. Nesse caso, o meu coração bateu muito forte, fiquei nervosa. Conversamos gaguejando, mas foi muito mágico.", recordou.



Wanessa destacou que, apesar das dúvidas e do que os outros poderiam pensar, decidiu seguir seus sentimentos. "Conversamos gaguejando, mas foi muito mágico. Tentamos dar uma chance para nós. A vida é assim, temos que seguir o que pensamos e acreditamos e sentimos, independentemente do que vão pensar, achar e o que vai ser”, afirmou, emocionada.



A famosa, que participou do BBB 24 no início deste ano, revelou que a experiência de ficar 65 dias longe de José Marcus e João Francisco, fruto da relação com Marcus Buaiz, foi desafiadora. Quando questionada sobre a possibilidade de participar de outro reality, a resposta foi clara: “Agora, não. Ficar longe das crianças é muito difícil. Me pesou muito", concluiu.