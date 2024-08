Neymar reage a vídeo de Nattan cantando novo hit é detonado na web - Foto: Reprodução

Publicado 10/08/2024 13:21 | Atualizado 10/08/2024 14:15

O cantor Nattan, que recentemente se apresentou em um evento promovido por Carlinhos Maia, tem gerado burburinho na internet. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece cantando seu novo hit "Eu Vou Sentar" cercado por várias mulheres no palco. Mas o que realmente chamou a atenção dos internautas foi a curtida de Neymar no post, que rapidamente deu início a uma série de reações.



Os usuários do Instagram não perderam tempo e começaram a comentar a interação. “Neymar pensando ‘ah, eu sou assim comprometido e agindo como solteiro’”, declarou uma internauta. “Cria do Neymar aí”, apontou outro. “Ser homem é bom demais”, refletiu uma terceira. “’Rodeou, rodeou e caiu dentro do meu toba’ caiu no Neymar (risos)”, ironizou mais um

E se engana quem pensa que os comentários pararam por aí! “O Neymar curtindo o vídeo do Nattanzinho com as meninas dançando me tira boas risadas”, confessou outro usuário da rede social.

No entanto, algumas pessoas saíram em defesa do atleta, afirmando que curtir uma publicação não significa necessariamente se manifestar sobre o assunto. “Agora pronto ninguém pode mais curtir nada de ninguém que tudo é com segundas intenções”, disparou uma seguidora.



Vale destacar que a nova música de Nattan já estava no centro das atenções desde que o cantor divulgou um trecho ao lado da jovem cantora Melody. "Eu Vou Sentar" é uma colaboração entre os dois artistas, mas a parceria não foi bem recebida. Muitos se mostraram insatisfeitos com a participação da jovem, que tem apenas 17 anos, especialmente porque ela canta uma parte da música que diz “Eu vou sentar gostoso”.



A escolha da letra para uma menor de idade gerou ainda mais polêmica. “Botar uma menina menor de idade pra cantar isso? Saudades do Nattanzinho que falava de amor”, lamentou um fã, enquanto outro afirmou: “Nattanzinho, não se junte com essa gentalha”.