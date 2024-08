Virna revela estratégia de Ronaldo Fenômeno para fechar patrocínio: 'Paquerava' - Foto: Reprodução

Publicado 10/08/2024 11:05

Durante uma participação no podcast "Bastcast", a ex-jogadora de vôlei Virna Dias chamou a atenção ao compartilhar detalhes curiosos de sua amizade com Ronaldo Fenômeno. Entre risadas e confissões, a atleta revelou uma estratégia inesperada que o craque usou para tentar ajudá-la a conseguir um patrocínio.



Virna relembrou como conheceu Ronaldo e comentou sobre o interesse do jogador em sua amiga. “Conheci o careca. O Careca paquerava a Leila, mas perdeu para o Roger, que acabou namorando com ela”, contou, enfatizando que apesar da proximidade, nunca houve envolvimento amoroso entre ela e Ronaldo.



No entanto, quando precisou de um patrocínio, Ronaldo não hesitou em bolar um plano. “Ele tinha uma relação muito boa com o pessoal da Tim, né? Ia ter um festival de música. Eu falei, Careca, me apresenta, né? As meninas do marketing”, relembrou.

O craque então teria sugerido que fossem juntos ao evento, o que ajudaria a garantir o patrocínio. “Ele falou, ‘tá bom, vamos comigo’. Eu falei, não. ‘Não vou com você’. Vamos chegar. Imagina, no teatro municipal com o Ronaldo, [vão falar] que tá pegando a Virna, né. Eu tenho umas paquera com um amigo dele, mas eu não posso contar quem é”, confessou.



A ex-jogadora finalizou o relato com humor, destacando a perspicácia do amigo. “A gente saiu conversando. Aí ele falava assim ‘vamos embora comigo que o povo vai achar que eu tô te pegando. Tu vai sair todas as capas do jornal. Tu consegue fechar o patrocínio rapidinho’. E o amigo [dele]? ‘Não, mas o amigo sabe, ele é brother’”, lembrou a atleta.