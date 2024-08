Neymar acompanha jogo do Brasil com relógio avaliado em R$ 13 milhões - Foto: Reprodução

Neymar acompanha jogo do Brasil com relógio avaliado em R$ 13 milhõesFoto: Reprodução

Publicado 09/08/2024 18:41 | Atualizado 09/08/2024 19:32

Neymar Jr. finalmente quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a suposta paternidade de uma menina de 10 anos, que teria sido fruto de uma relação com a ex-modelo húngara, Gábriella Gáspar. A assessoria do jogador de futebol emitiu nota de esclarecimento na qual admite a possibilidade da criança ser filha do jogador de futebol.

“O processo de investigação de paternidade corre em segredo de Justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações”, revelou a assessoria. Se a paternidade for confirmada, a menina será a quarta filha do atleta, que é pai do Davi Lucca (12 anos), oriundo de sua relação com a influenciadora Carol Dantas; da Mavie (10 meses), de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi e da Helena (1 mês), fruto do envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.

A colunista Fábia Oliveira conversou com a modelo e obteve com exclusividade mais informações sobre o caso. Neymar Jr. teria se envolvido com Gabriella Gáspar na Bolívia, ao jogar em Santa Cruz de la Sierra pela Seleção Brasileira, em 2013. Esse affair poderia ter dado origem à uma gravidez que, conforme a moça, é 100% do Neymar Jr.

“Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, revelou a modelo, que procurou o atleta e sua família para noticiar a gravidez, mas teria sido ignorada, tendo como resposta o silêncio.

Em entrevista para o Domingo Espetacular, da Record, a moça contou que aguardou tanto tempo para entrar com o processo contra o jogador porque nutria a esperança de que este assumisse a filha de forma espontânea. Gábriella Gáspár pede R$ 20 milhões de reais em valores retroativos e R$ 160 mil por mês de pensão alimentícia.

Segundo ela, apesar da lentidão no processo, tudo corre bem. “O advogado me ajudou muito até aqui [no processo de investigação de paternidade]. É verdade que as coisas avançam lentamente, mas tudo de forma positiva. Quero dizer, as coisas estão andando, mas de um jeito certo e seguro”, contou a modelo.