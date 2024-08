Xuxa e Angélica se enfrentam em Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck - Foto: Reprodução

Publicado 09/08/2024 12:49 | Atualizado 09/08/2024 12:52

O "Domingão com Huck" está preparando um confronto memorável entre duas das maiores estrelas da televisão brasileira: Xuxa e Angélica. As apresentadoras serão as primeiras convidadas da terceira temporada do quadro "Batalha do Lip Sync", onde artistas se enfrentam em duelos de dublagem que sempre arrancam gargalhadas do público.



Angélica, empolgada com o desafio, compartilhou a novidade em seus stories do Instagram na manhã desta sexta-feira (09). "Oi, meus amores, eu estou muito animada em estar na estreia da Batalha do Lip Sync contra a minha amiga Xuxa, no Domingão. Estão preparados? Nós estamos ensaiando para apresentar um belíssimo espetáculo para vocês. Bom, eu amei esse convite e nos vemos no Domingão, dia 18 de agosto", declarou a loira.



Enquanto o público aguarda ansiosamente por esse embate de gigantes, a Globo também anunciou uma mudança importante em sua programação: o tradicional "Criança Esperança" deste ano foi adiado para outubro. A mudança foi estratégica, considerando a estreia do reality show "Estrela da Casa", comandado por Ana Clara Lima, e as eleições municipais que ocorrem no mesmo período.



Recentemente Luciano Huck até resgatou um momento marcante da atração. Na ocasião, ele recebeu sua filha caçula com Angélica, Eva Huck, no palco. Vale lembrar que a última edição do "Criança Esperança" teve participação especial de Eliana, Xuxa e Angélica no palco. Este ano, Marcos Mion deve seguir no comando da atração.