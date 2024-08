Ana Hikari - Reprodução

Ana HikariReprodução

Publicado 09/08/2024 16:11 | Atualizado 09/08/2024 17:07

“Monogamia é só para mulheres”, afirmou Ana Hikari ao falar sobre seu relacionamento aberto com o chef de cozinha uruguaio Facundo Connio. A atriz afirma que só namora se for assim e que impõe essa condição para iniciar uma relação. Mas, também existem regras a serem cumpridas, diz a vilã de “Família é Tudo”, novela das sete da Rede Globo.

Hikari, que interpreta Mila no folhetim, diz que pesquisou muito sobre a monogamia, lendo teorias relacionadas ao assunto, afirmando com propriedade que os homens sempre traíram e que a monogamia só existe mesmo é para as mulheres! Ela aderiu ao modelo de relacionamento aberto aos 19 anos de idade, quando ainda era uma jovem universitária estudando Artes Cênicas na Universidade de São Paulo (USP), envolvendo-se com um coletivo feminista.

Na época, ela já namorava e impôs a abertura da relação ao companheiro. “Na verdade, eu quase obriguei ele a isso. Foi uma imposição minha. Comecei a ler textos teóricos e a questionar a monogamia, que só existe para as mulheres. Homens sempre traíram e isso é socialmente aceito”, revelou.

O atual namorado de Hikari mora no Uruguai e ela no Brasil. Eles se revezam nas visitas e parecem muito bem resolvidos com a decisão. Ana destaca a leveza do amado como uma virtude: “Ele é a pessoa mais leve com quem já me relacionei, de todos os gêneros. Estamos abertos para nos relacionarmos com outras pessoas, e abertos a dialogar sobre nossos combinados e limites”, contou.

O relacionamento aberto também tem regras e pode até chegar à traição se estas não forem respeitadas. A atriz deu alguns exemplos sobre o seu próprio namoro. "A gente tem regras. Não é porque é aberto que não tem combinados. Então existe a questão da confiança porque tem esses combinados. Por exemplo, a gente não mora na mesma cidade, mas se a gente está na mesma, a gente tem o combinado de estar juntos, não ficar com outras pessoas, no dia em que a gente está na mesma cidade", explicou.