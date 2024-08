Simone com o marido Kaká Diniz - Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2024 14:08

Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira, 9, ao compartilhar detalhes inusitados sobre seu casamento. Em um vídeo que viralizou, o empresário falou sobre as grandes diferenças entre ele e a irmã de Simaria, surpreendendo os fãs do casal.



Durante um testemunho sobre o casamento, Kaká contou que muitas pessoas acreditam que ele e Simone são muito parecidos, mas a realidade é bem diferente. "Simone adora calor, eu adoro frio. Quando vamos dormir, ela se enrola toda no cobertor, parece um pacotinho de chester. Ela se enrola todinha", iniciou, arrancando risadas dos presentes.

As diferenças não param por aí. "Durmo de pijama, sem blusa, de short e com o ar-condicionado no 18 [graus], sem coberta nenhuma. Simone é apaixonada por serra, eu sou apaixonado por praia. Simone gosta de salgado, eu gosto de doce. Eu sou extremamente elétrico, já deu para perceber", brincou.

O empresário revelou que prefere atividades radicais, enquanto a esposa é fã de uma vida mais tranquila. "Eu gosto de pular de paraquedas, de andar de jet ski, eu gosto de carro de corrida, de alta velocidade. Eu gosto de andar de moto, eu faço esportes radicais, eu gosto de surfar wake. Simone gosta de ficar deitada numa rede", contou.



Finalmente, após mencionar tantas diferenças, ele destacou o que faz o casamento dos dois funcionar. "Sabe o que é mais legal de tudo? Quando Deus está no meio do seu relacionamento, você vai começar a perceber que não importam as diferenças, você vira um complemento. Ela é sal, eu sou pimenta", destacou.