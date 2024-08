Sophie Charlotte surge agarradinha a Xamã e divulga música do rapper - Foto: Reprodução

Publicado 09/08/2024 09:14 | Atualizado 09/08/2024 09:14

Sophie Charlotte e Xamã já não fazem mais questão de esconder o romance e até estão divulgando trabalhos um do outro! Na última quarta-feira (7), a atriz apareceu abraçadinha ao rapper nas redes sociais, enquanto fazia propaganda do novo lançamento musical do parceiro. O momento encantou os fãs e seguidores do casal.

No vídeo, divulgado nos stories do Instagram do famoso, a artista está em seu colo, agarradinha com o affair. "Amanhã tem Poesia Acústica", comentou ela, referindo-se à nova faixa do projeto do artista, e se escondendo atrás dele logo em seguida.



Na nova canção, Xamã não economiza nas referências pessoais, mencionando seu personagem Damião na novela "Renascer", onde contracena com Sophie. "Minha versão favorita, Damião apaixonado. O cowboy de Sepetiba, hoje quero ser seu namorado", canta o rapper, fazendo uma declaração. A letra ainda traz referências a hits anteriores de Xamã.



O romance entre Sophie e Xamã também já gerou burburinho nos bastidores da novela "Renascer", onde os dois vivem um par romântico. Antes de oficializar o relacionamento com a artista, Xamã foi alvo de rumores sobre um possível affair com Mell Muzzillo, outra atriz do remake de Benedito Ruy Barbosa. No entanto, agora está claro quem conquistou o coração do rapper.



Vale destacar que este é o primeiro relacionamento público de Sophie Charlotte desde o fim de seu casamento com Daniel Oliveira. Mesmo após a separação, ambos mantêm uma relação amigável, e recentemente foram vistos juntos com o filho Otto, de 8 anos, aproveitando um dia de praia.