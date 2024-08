Anderson Halliday e Manu Bahtidão - Instagram/Reprodução

Anderson Halliday e Manu BahtidãoInstagram/Reprodução

Publicado 08/08/2024 22:25 | Atualizado 08/08/2024 23:27

A cantora Manu Bahtidão, de 38 anos, revela que foi amante do seu atual marido, Anderson Halliday, com quem teve um caso de amor escondido. Atualmente, os dois são casados e têm dois filhos, Davi e Gael. Ela diz se arrepender de suas atitudes e não se orgulha do que fez, apesar da paixão ter inspirado “Daqui pra Sempre”, o hit de sucesso de sua carreira musical.

Manu revelou que o início do seu casamento começou como um caso extraconjugal de ambas as partes, durante entrevista concedida ao Portal Leo Dias. A história veio à tona após a cantora apoiar Iza em sua dor pela traição do ex-companheiro. Com isso, a ex de Halliday, Suanny Batidão, se pronunciou e revelou que Manu também traiu e é a responsável pela destruição do seu casamento.

“A minha história de amor com o meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Nós dois éramos comprometidos quando nos encontramos pela primeira vez. Ele conta que, na primeira vez que me viu, pensou ‘os casais estão trocados’, e isso também deu música; a gente já fez isso lá atrás”, revelou Bahtidão.



Segundo Manu, Suanny também foi amante de Halliday e só expôs o caso, após 9 anos, porque ela está vivendo um momento de sucesso na carreira. Ainda assim, ela diz que faria diferente e teria mais cautela se tivesse a mentalidade que tem hoje.

Após dar os pormenores de sua relação com Halliday, a cantora tentou se redimir, demonstrando ter adquirido maior consciência de como tudo aconteceu:

“Eu errei, assumo, peço desculpas a quem eu machuquei, principalmente às crianças envolvidas nessa situação, porque os adultos levantam e seguem a vida, mas o que machuca realmente são as crianças no meio de toda essa situação. Se eu tivesse a mentalidade que tenho hoje, não faria novamente dessa forma. Mas a gente se apaixonou, eu me entreguei. O fogo no rabo também na época. Quando estamos apaixonados, queremos a pessoa a todo custo; aquela paixão louca faz com que não pensemos em mais ninguém, não pensamos em mais nada. A gente é inconsequente. Quando estamos apaixonados, só vemos aquela pessoa na nossa frente e só queremos ficar com ela”, finalizou.