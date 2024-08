Mc Daniell e Lorena Maria - Instagram

Publicado 08/08/2024 19:57 | Atualizado 08/08/2024 20:09

APAIXONADO! Esta é a mais nova versão de MC Daniel, que parece ter planos de aumentar a família com a empresária Lorena Maria, sua amada. Pelos comentários, ele transparece o desejo de querer ser pai: “Mandem ela parar de tomar anticoncepcional”, disse o funkeiro nas redes sociais, antes de assumir o namoro.

O romance com a empresária Lorena Maria foi oficialmente assumido nesta quinta-feira, 8, em exclusiva para o jornalista Hugo Gloss. Em sua declaração, o músico fala dos seu encanto pela namorada, não apenas pela sua beleza, mas também pela inteligência e pelo caráter:

“A Lorena chegou na minha vida no momento certo. Ela é uma mulher do bem, inteligente, carismática. Fernando de Noronha trouxe pra nós a vontade e o desejo de começar uma relação. Agora vocês vão ver a versão romântica do Fafá, e eu tô muito feliz com isso”, afirmou o funkeiro.

O encontro romântico pode ter recebido uma força da natureza: após o passeio à ilha, a paixão entre os dois parece intensa. A influencer também caiu de elogios pelo amado: “Estou muito feliz e tranquila por amar uma pessoa como ele. Amei o pedido de namoro, como foi, onde foi… amo ele, a família, os amigos. Me sinto numa grande família e me sinto muito amada. Ele é incrível”, observou.

As suspeitas de romance começaram quando ambos passaram a trocar comentários nas redes sociais. Mas, os boatos ficaram mais intensos no domingo (4), quando o Falcão do Funk postou um storie em seu Instagram com Lorena beijando seu pescoço ao som de “Sweet Dreams” de Beyoncé. Será que vem gravidez aí?