Leonardo e Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 12:50

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, está curtindo momentos especiais ao lado do sertanejo na fazenda da família, localizada em Tocantins. Na última quarta-feira (07), a influenciadora compartilhou um episódio divertido com seus seguidores, revelando que o marido estava escondendo algo dela.

A descoberta ocorreu quando Poliana encontrou os baralhos escondidos atrás das garrafas de cerveja na geladeira. "Ele escondeu os baralhos para a gente não jogar... regula não", brincou ela enquanto filmava o cantor retirando as caixas da geladeira.



O casal tem aproveitado a viagem para descansar e curtir a companhia um do outro. Recentemente, a famosa compartilhou mais detalhes da viagem, incluindo uma foto que chamou a atenção: o cantor posando de sunga. A loira tem mantido seus seguidores atualizados com momentos íntimos e divertidos da estadia na fazenda.



A viagem também foi marcada por uma celebração especial. Poliana Rocha reuniu a família na fazenda Talismã para comemorar o aniversário de 61 anos de Leonardo. O evento teve como tema um arraial junino, com uma produção caprichada para marcar a data.

A influenciadora encantou os fãs ao compartilhar um álbum de fotos da festa, mostrando quem esteve presente e os detalhes da celebração. Além da festa, o casal aproveitou a nova embarcação da família, um presente de aniversário dado por Virginia Fonseca e Zé Felipe para o sertanejo.