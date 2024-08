MC Daniel - Victor Chapetta / Agnews

MC DanielVictor Chapetta / Agnews

Publicado 08/08/2024 09:24 | Atualizado 08/08/2024 09:30

Após especulações, MC Daniel finalmente assumiu o romance com a modelo e influenciadora Lorena Maria durante uma viagem romântica a Fernando de Noronha. Na noite desta quarta-feira (7), o ex-participante da "Dança dos Famosos" compartilhou uma foto ao lado da amada, que aparece beijando seu pescoço, ao som de "Sweet Dreams", de Beyoncé.



Em seus nos stories do Instagram, o funkeiro compartilhou o registro romântico com os fãs e seguidores. Mas a sintonia do casal também não passou despercebida pelos amigos que os acompanhavam na viagem. Em um momento descontraído, MC Daniel e Lorena foram vistos trocando carinhos e beijos no rosto. O famoso não perdeu a oportunidade de se declarar nas redes sociais, comentando em uma das fotos da namorada: "Uma princesa!"



Vale lembrar que, em maio deste ano, o cantor já havia deixado no ar que estava conhecendo melhor Lorena Maria. Na época, ele não economizou nos elogios ao falar sobre a influenciadora, confirmando os boatos de que um novo romance estava nascendo. Agora, com tudo oficializado, os fãs do casal já estão na torcida para que a relação seja duradoura.



Inclusive, parece que MC Daniel não mede esforços para mimar a amada. Recentemente, o funkeiro presenteou ela com uma sandália de grife avaliada em R$ 6 mil. Lorena fez questão de compartilhar o presente nas redes sociais, exibindo o mimo da Dolce & Gabbana para seus seguidores.