Andressa UrachREPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 07/08/2024 20:40 | Atualizado 07/08/2024 21:51

A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, não se cansa de causar polêmica nas redes sociais. Agora, foi a vez de revoltar os cristãos ao posar seminua com a Bíblia na mão. Nesta quarta-feira (07) ela postou, em seu perfil no Instagram, uma foto da Playboy, onde sensualiza segurando o livro sagrado do cristianismo.



“A Bíblia faz parte da minha vida e o ensaio foi uma forma de expressar minha jornada pessoal e espiritual. A minha intenção não é desrespeitar a fé de ninguém, mas compartilhar minha história de superação e transformação e mostrar que Deus está comigo. Mesmo os religiosos falando que não!”, justificou-se.



O post - com a música “Sagrado Profano”, de Luísa Sonsa e KayBlack - causou intenso rebuliço entre os internautas, fazendo com a influenciadora perdesse aprovação até de alguns seguidores que gostam dela:



“Mulher, eu adoro você! Mas essa parada de ficar colocando Deus em coisas erradas, não está pegando bem não", disse um deles. Outros ressaltaram que a publicação foi desrespeitosa:



“Agora pegou pesado, falta de respeito total! Se foi pra chamar atenção, chamou de maneira errada. Com Deus não se brinca!”, disse uma internauta. “Vai virar exemplo de que com Deus não se brinca , espia!”, disse um deles, revoltado.