Após reatar noivado, Maraisa se emociona em fotos com Fernando Mocó - Foto: Vinicius Cantuares/Instagram/Reprodução

Publicado 07/08/2024 13:51

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, compartilhou um momento especial ao lado de seu noivo, o empresário Fernando Mocó. O casal iniciou os preparativos para o casamento com um belo ensaio fotográfico realizado no Rio Araguaia, em Araguanã, Tocantins. Nesta quarta-feira, 7, os fotógrafos divulgaram parte dos cliques e vídeos dos bastidores no Instagram.



"Quem não acreditou, que acredite", declarou Maraisa, posando ao lado do fotógrafo Vinicius Cantuares. Em seguida, a cantora perguntou quantas fotos foram tiradas durante o ensaio. Emocionada ao ver os registros, ela foi flagrada enxugando as lágrimas, mostrando o quanto o momento foi tocante.



Nas imagens compartilhadas, Maraisa e Fernando aparecem sorridentes, desfrutando do cenário natural do Tocantins, estado onde o empresário possui residência. Para a ocasião, a cantora escolheu um maiô colorido da Dolce & Gabbana, destacando ainda mais sua felicidade.



Nos comentários, os elogios não faltaram. "Que fotos lindas! Tão bom ver a Maraisa feliz", escreveu uma seguidora. "Casal lindo, Deus abençoe infinitamente", desejou outra. "Cada foto é mais linda que a outra", opinou uma terceira. O casal reatou a relação recentemente, após um breve período separados, e agora estão mais apaixonados do que nunca.