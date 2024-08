Juliette anuncia novo projeto em homenagem às festas juninas - Reprodução

Publicado 07/08/2024 10:01 | Atualizado 07/08/2024 10:01

Juliette Freire, vencedora do BBB 21, teve um susto na última terça-feira (6) após sonhar que estava grávida. A cantora, que tem recebido muitos comentários sobre iniciar uma família com o namorado, Kaique Cerveny, acordou assustada e compartilhou o ocorrido com seus fãs.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, a famosa dividiu o sonho com os seguidores. "Vocês falam tanto de gravidez que eu sonhei que tava grávida e fiquei doidinha. Isso me lembrou que ainda não tô preparada para ser mãe na adolescência", ironizou a famosa. Os fãs rapidamente entraram na brincadeira, especulando os possíveis significados do sonho.



Uma usuária do X comentou: "Eu já sonhei com gravidez e com crianças. Depois, me peguei com saudade delas, o que durou dias. Acho que tem um significado mais profundo pela maternidade do que por uma gravidez mesmo." Outra seguidora sugeriu: "Dizem que quando você sonha com gravidez, é porque alguém próxima está grávida."



Vale destacar que não é a primeira vez que Juliette menciona que ainda não está pronta para a maternidade. Ela já havia mencionado anteriormente que pretende deixar essa etapa para o futuro, tendo decidido congelar seus óvulos para garantir uma gestação saudável quando estiver preparada.