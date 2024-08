Jojo Todynho se pronuncia após polêmica e nega agressão: 'Desocupada' - Foto: Reprodução

Publicado 07/08/2024 09:05 | Atualizado 07/08/2024 09:43

A coluna Daniel Nascimento, que tem feito amigos nos quatro cantos do Brasil, descobriu com exclusividade que um deles passou por poucas e boas ao prestar um serviço na casa de Jojo Todynho. Diferente do que se vê nas postagens do Instagram da famosa, onde por diversas vezes ela aparece toda simpática oferecendo comida e até mesmo cerveja para seus prestadores de serviços, a realidade seria bem diferente. Segundo a fonte, nem um copo d’água a cantora lhe teria oferecido.

É isso mesmo, caros leitores. O rapaz e sua equipe só não teriam trabalhado de bico seco, pois foram abastecidos de casa com uma garrafa térmica de 5 litros de água. Contratado para fazer um serviço em uma das dependências da mansão da funkeira, o profissional teria chegado por volta das 10h e saído às 17h. Nesse tempo, a cantora teria passado por ele e seus colegas diversas vezes de cara fechada, sem nem dar um bom dia ou boa tarde.

Aliás, nem mesmo a presença de duas amigas que a acompanhavam no dia teria despertado a simpatia da famosa, como vemos nos vídeos. Ele ainda disse que Todynho teria disponibilizado uma funcionária para vigiar o trabalho deles desde o momento em que entraram, até o final do serviço. Embora conversasse com a equipe o tempo todo, a mesma teria seguido recomendações de sua patroa e sequer teria perguntado se eles ainda tinham água para beber.

Já habituado a trabalhar em casa de “gente rica”, como dito pelo funcionário, a situação é mais comum do que parece. Inclusive, junto dos equipamentos, eles levam, além de água, uma marmita, pois sabem que se depender da boa vontade de alguns contratantes, eles ficarão à míngua.

Xi, será que a suposta situação teria acontecido em um dia em que Jojo Todynho não estava muito a fim de socializar? Ou será que a conta de luz e água veio um absurdo, fazendo com que a funkeira economizasse água? Fica a dúvida!