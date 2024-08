Taís Araujo - Reprodução/Instagram

Taís AraujoReprodução/Instagram

Publicado 07/08/2024 13:16

Celso Henrique de Oliveira Yamashita, empresário que se tornou réu por racismo contra a atriz Taís Araújo, possui um histórico criminal preocupante. Condenado por homicídio em 1993, ele é considerado foragido da Justiça e vive no Japão desde então. O crime ocorreu em São José do Rio Preto, onde ele surpreendeu a vítima com disparos, impossibilitando qualquer defesa.

Yamashita foi defendido pela Defensoria Pública, e apesar de várias tentativas de localizá-lo, ele nunca cumpriu a pena de 10 meses e 20 dias de reclusão decretada em 2009. Após o crime, ele se mudou para o Japão, onde viveu por anos sem ser importunado pela justiça brasileira, até que em 2019 conseguiu regularizar temporariamente sua situação ao obter um habeas corpus.

No entanto, o Ministério Público de São Paulo recorreu, e o habeas corpus foi revogado, colocando Yamashita novamente na condição de foragido. Desde 2014, Brasil e Japão possuem um acordo de transferência de pessoas condenadas, e em 2024 assinaram um tratado de cooperação no combate a crimes, facilitando a extradição.

Para que Yamashita seja detido, a Justiça brasileira precisa formalizar um pedido de extradição ao Japão. A prescrição da sentença está prevista para agosto do próximo ano, o que coloca pressão sobre as autoridades para agilizar o processo e garantir que ele cumpra sua pena.