Lilia Cabral - Foto: Manoella Melo/TV Globo

Publicado 07/08/2024 09:41 | Atualizado 07/08/2024 10:20

Lilia Cabral, renomada atriz de 67 anos, passou por uma situação inusitada recentemente. Um golpista tentou se passar por sua filha, Giulia Bertolli, 28, em um aplicativo de mensagens. O impostor, após não conseguir enganar a veterana, surpreendentemente se declarou fã dela.



A tentativa de golpe começou com uma mensagem: "Boa tarde, mãe! Adiciona meu novo número, ok? Estou passando meus contatos pessoais para esse número", escreveu o golpista. Lilia, atenta, respondeu de forma direta: "É golpe". Surpreendentemente, o golpista, ao perceber que não teria sucesso, respondeu: "É você mesmo? Sou seu fã. Me envia um áudio".



Ao invés de uma situação tensa, a resposta do golpista trouxe uma virada inesperada. Lilia compartilhou a experiência, destacando o momento inusitado. "Ao menos ele foi sincero no final", brincou a atriz ao comentar sobre a declaração do bandido.



Giulia Bertolli, filha de Lilia, também se pronunciou sobre o incidente. Ela compartilhou a história em suas redes sociais, revelando que se divertiu com a reação do golpista. "Quando o golpe te faz cair na gargalhada", escreveu, mostrando que a família lidou com leveza diante da tentativa de fraude.