Mãe de Virginia Fonseca descobre fratura na costela após queda no SBT - Foto: Reprodução

Publicado 07/08/2024 08:53

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, enfrentou momentos de tensão após sofrer uma queda durante as gravações do programa da filha no SBT. O incidente ocorreu há cerca de 15 dias durante o Sabadou, onde Margareth participa regularmente e até recebe um salário.



Apesar de ter sido atendida no ambulatório da emissora, onde foi aconselhada a buscar um médico para exames adicionais, somente nesta terça-feira (06) ela descobriu que havia fraturado uma costela. "Foi lá no ambulatório no SBT, aí o pessoal falou assim: 'vai no médico', foi?", lembrou Virginia sobre o episódio.



A influenciadora contou que Margareth continuou sentindo dores e, ao consultar um médico, descobriu a fratura na costela número três. A notícia deixou Virginia e os fãs preocupados com o estado de saúde da sogra de Zé Felipe.



A situação ficou ainda mais tensa quando, no mesmo dia, Virginia se surpreendeu ao encontrar Margareth Serrão e Zé Felipe realizando mudanças na decoração da mansão sem seu consentimento. A influenciadora se mostrou incomodada com a alteração nos móveis sem prévia combinação, gerando um pequeno conflito familiar.