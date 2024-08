Silvia Abravanel relembra período em que foi expulsa de casa - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 11:58

Silvia Abravanel deixou os fãs intrigados ao revelar histórias sobrenaturais vividas nos bastidores do SBT. Em uma entrevista no podcast "Paranormal Experience", a filha de Silvio Santos mencionou que um dos estúdios da emissora é conhecido por ser assombrado, onde teriam avistado o fantasma de uma artista famosa.

Durante o bate papo, a apresentadora abriu o jogo sobre os casos sobrenaturais na emissora. "O Estúdio 6 é muito assombrado, tanto que tem um pintor nosso, que nunca mais a gente viu, que ele estava lá pintando, durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz esses serviços quando não estão gravando mais né", iniciou.



Segundo a herdeira, em uma madrugada de trabalho, o pintor estava concentrado em seu serviço quando foi surpreendido pela aparição. "Disseram que a Vera Verão chegou e deu um grito ‘Ueeeepa’ na cara desse pintor, que ficou petrificado. Lafond, que já havia falecido, assustou tanto o pintor que ele pulou da escada e fugiu, e está correndo até hoje", relatou.



Além dessa experiência, Silvia compartilhou sua própria vivência sobrenatural nos estúdios. "Eu já trabalhei lá durante a madrugada, com a Adriane Galisteu, e nunca vi nada. Mas teve um episódio no estúdio 5, onde ouvi alguém me chamando no PA durante o intervalo. A produção garantiu que não tinha ninguém lá, mas eu ouvi claramente", afirmou.