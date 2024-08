Davi Brito levanta rumores de participação em A Fazenda 16: 'Sinais' - Foto: Carol Maximos/Reprodução

Davi Brito levanta rumores de participação em A Fazenda 16: 'Sinais'Foto: Carol Maximos/Reprodução

Publicado 07/08/2024 10:40

Davi Brito, vencedor do BBB 24, tem movimentado a web com indícios de que pode entrar em um novo confinamento ainda em 2024. Especulações sobre sua participação em "A Fazenda 16" aumentaram após internautas notarem que o jovem começou a seguir o perfil oficial do reality rural nas redes sociais.



Além disso, a influenciadora Raquel Brito, irmã do baiano e sua nova assessora, deixou os fãs ainda mais curiosos com uma postagem sugestiva no X (antigo Twitter). "Ah, esqueci. Está vindo um reality para uma pessoa aí… Essa semana temos alguns sinais!", escreveu ela, agitando os seguidores com a mensagem enigmática.



Os fãs do campeão do BBB 24 rapidamente reagiram à publicação. "Raquel dando os sinais", comentou uma seguidora. "Que isso, conta a fofoca toda!", pediu outra. "Se for o Davi, não temos mais coração, não", brincou uma terceira. Vale lembrar que, recentemente, o ex-motorista de aplicativo afirmou publicamente que aceitaria participar de outro reality show.



Sob o comando de Adriane Galisteu, 'A Fazenda 16' está prevista para começar no início de setembro. Apesar das especulações e da curiosidade dos fãs, a Record TV ainda não divulgou a lista oficial dos participantes da nova temporada, mantendo o mistério no ar.

EITA! Davi Brito começou a seguir o perfil oficial do reality ‘A Fazenda’. pic.twitter.com/yf5IBC787V — Central Reality (@centralreality) August 6, 2024