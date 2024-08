Fernanda Bande - João Cotta/Rede Globo

07/08/2024

Fernanda Bande está em festa nesta quarta-feira (7), celebrando mais uma grande conquista em sua carreira: a renovação de seu contrato com a Globo. A emissora anunciou nas redes sociais que a ex-confeiteira, após o sucesso no Big Brother Brasil 24, é a mais nova agenciada comercial exclusiva da ViU, responsável por seus projetos publicitários.



Em seu Instagram, a Globo divulgou um comunicado intitulado “A Loba Chegou”, destacando o êxito da ex-sister. “Fernanda Bande renova seu contrato com a Globo e passa a ser agenciada comercialmente de forma exclusiva pela ViU para projetos publicitários em todas as plataformas, incluindo redes sociais”, iniciou o comunicado.



A publicação celebrou o sucesso da influenciadora, que ultrapassou 4 milhões de seguidores e já fechou contratos publicitários com 10 marcas, além de ter apresentado o programa “Na Cama com Pitanda” no Multishow. A Globo concluiu a nota convidando anunciantes a aproveitar o potencial da ex-BBB: “Vem com a gente pra não perder nenhuma oportunidade para sua marca!”



Nos comentários, seguidores aprovaram a decisão. “O melhor pós-BBB é dela sim!”, afirmou uma fã. “A surra em vários da edição, amamos”, ironizou outro. Vale lembrar que, além de Fernanda, a ex-sister Beatriz Reis, a Bia do Brás, também foi contratada pelo canal, enquanto outros participantes seguem com contratos em outras empresas.