Lucas Souza fala sobre decisão de assumir bissexualidadeReprodução

Publicado 07/08/2024 12:39 | Atualizado 07/08/2024 12:48

Lucas Souza, influenciador e ex-militar, usou seu perfil nas redes sociais para mandar um recado sincero aos seus seguidores, especialmente aqueles da comunidade LGBT+. O ex-participante de A Fazenda 15 fez um apelo por mais engajamento em suas postagens variadas, destacando a importância do apoio em todo o seu conteúdo. Isso porque o público em questão estaria interagindo apenas com suas fotos sem camisa!



Em seus stories do Instagram, o ex-marido de Jojo Todynho foi direto ao ponto: “Oh, agora vou dar um recadinho para meus seguidores. O que acontece? Depois que eu fiz a carta aberta, aqui no meu perfil, várias gays começaram a me seguir. Que bom, fico feliz! Só que, tô falando com vocês, senhoras gays, só gostam de curtir coisas sem camisa. Só gostam de engajar coisas sem camisa. Então, por favor, vamos engajar as outras coisas, vamos consumir as outras coisas tá?”, iniciou.



O influenciador aproveitou para reforçar seu pedido e incentivar o consumo dos produtos de uma marca de suplementos que o patrocina. “Não vão ficar só ‘olhandinho’ aqui não, esperando uma foto sem camisa. Vamos consumir as outras coisas, pelo amor de Deus gente. Não é só foto sem camisa, cara. Aí tu bota uma foto sem camisa, bomba. Mas o restante, tem que consumir também gente. Vamo lá, vamos lá consumir os produtos da Growth, pras senhoras ficarem malhadas, troncudas, conseguirem mais boy. Mas, pelo amor de Deus, só foto sem camisa vocês engajam cara, sacanagem, hein”, concluiu o influenciador.



No início de 2024, Lucas Souza lançou uma carta aberta em que falava sobre sua sexualidade, revelando ser bissexual. Ele destacou a importância de ser uma voz ativa na comunidade LGBTQIA+ e compartilhou que esse tema foi um problema para ele por muito tempo. Surpreso com a repercussão positiva, ele agradeceu o apoio massivo que recebeu na internet ao se abrir sobre o assunto.