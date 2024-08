Lady Gaga e o noivo - Instagram

Lady Gaga e o noivoInstagram

Publicado 07/08/2024 18:29 | Atualizado 07/08/2024 18:38

Em meio aos preparativos para o casamento, Lady Gaga fez um acordo pré-nupcial com o noivo, a fim de proteger o imenso patrimônio de ambos. A cantora vai se casar com o diretor executivo Michael Polansky, mas segundo a revista americana In Touch, o casal fez um documento para se prevenirem se houver separação.



A oficialização da união está a todo vapor, mas a própria equipe da diva pop pediu que ela fizesse esse acordo, protegendo a fortuna de Gaga que, atualmente, vale US$900 milhões na indústria da música. O que significa mais de 5 bilhões de reais na atual cotação.



E em termos de riqueza, o noivo Michael também não fica para trás, com patrimônio estimado em US$600 milhões (cerca de 3 bilhões de reais na atual cotação). O milionário, que é CEO da Parker Group, empresa do ramo de sistemas de estacionamento, também quer preservar sua fortuna, apesar de ser menor que a de sua amada.

Ao que tudo indica, o casal está em paz e tranquilo com o acordo, e os preparativos para a oficialização da união segue a todo vapor.