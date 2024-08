MC Poze do Rodo foi absolvido de processo sobre ter relação com tráfico - Reprodução / Instagram

MC Poze do Rodo foi absolvido de processo sobre ter relação com tráficoReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 16:50 | Atualizado 07/08/2024 18:17

MC Poze do Rodo publicou nos seus stories, em seu perfil do Instagram, na tarde de terça-feira (6), uma história digna de novela. O rapper encontrou seu amigo de infância, Salomão Pires, vendendo bala na praia e o levou para casa, para depois irem gravar música em seu estúdio.



Nascido na Favela do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Poze viu sua vida mudar após ingressas na música, o cantor que na adolescência já foi preso por envolvimento e associação criminosa ao tráfico de drogas, mostrou o amigo com uma tornozeleira eletrônica e além de incentivá-lo a buscar o mesmo caminho que o consagrou, aproveitou para enviar uma mensagem de apoio, solidariedade e esperança para os internautas.

“O menor saiu agora e não tem aquele bagulho de que por causa disso ele vai dar problema, porque eu acredito em uma nova vida, entendeu?! O menor tava passando na praia vendendo bala, porque, o menor saiu, quer uma outra vida e ‘nois’ tá aqui pra isso! O que eu puder fazer pela rapaziada eu faço!”, iniciou ele.



Em seguida, Poze, que aparece feliz e sem camisa no vídeo, diz que vai para o banho, mas completa, antes: “saiu da cadeia, não tem ninguém pra ajudar? Tem eu! Vai virar MC, na fé!”.



No storie seguinte, os amigos estão no carro indo para o estúdio, felizes, se divertindo e fazendo planos. “Vai vingar, porque o menor tem talento. Eu era assim também e do nada, boomm”, disse ele, completando: “Desacredita não!”.