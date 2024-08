Karoline Lima muda visual - Reprodução

Karoline Lima muda visualReprodução

Publicado 07/08/2024 15:49 | Atualizado 07/08/2024 17:42

A modelo Karoline Lima, de 27 anos, revelou porque parou de fazer depilação íntima a laser. Ela relembrou o episódio nesta quarta-feira (7), no seu perfil do Instagram, em que relata ter sido reconhecida pela depiladora, em uma posição constrangedora para isso:

"Eu não faço a laser porque tenho vergonha. A verdade é essa. Fui fazer há uns anos, e ia fazer tudo. Tudo! Cheguei lá, tirei tudo, deitei naquela maca que acaba com toda a sua dignidade para uma pessoa totalmente estranha. A mulher olhou para a minha cara e falou 'Karoline!'. A mulher sabia de toda a minha vida, e eu estava com todas as minhas partes íntimas à mostra", desabafou.

Durante a sessão, que poderia ter representado uma eternidade para a modelo, ela imaginou que a esteticista estaria pensando em expô-la para as pessoas.

"Eu sei que, para a profissional, é só mais uma pessoa. Mas, na minha cabeça, naquele momento, eu pensei 'a mulher vai falar todos os detalhes das minhas partes íntimas para todo mundo. Como 'Ah, conhece a Karoline? Então. Lá embaixo dela é assim, e tinha isso, e não tinha aquilo, e o pelo dela... você não sabe onde tinha pelo", afirmou.



A modelo concluiu que, atualmente, é mais reconhecida pelo público:



"Se anos atrás era fácil saber quem eu sou, imagina agora? Eu sou muito tímida. Pode não parecer, mas não tem como não ser nesta situação. Se coloca no meu lugar... eu tava lá, toda aberta, e a mulher falando 'então, eu fiquei sabendo'... e eu pensei 'onde vou enfiar minha cara?'", concluiu.