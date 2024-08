Adriana Esteves e marido, Vladimir Brichta - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 19:53

Adriana Esteves sofreu um acidente na última terça-feira (6) durante a gravação de “Mania de Você”, a próxima novela das 9, da Rede Globo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a atriz bateu a cabeça logo depois de receber no estúdio a visita do marido, Vladimir Brichta, também ator.



Adriana, que vai interpretar a personagem Mercia no horário nobre da emissora, estava gravando uma cena com Chay Suede e Agatha Moreira, onde aparecem na mansão do personagem Molina, interpretado por Rodrigo Lombardi.



Apesar da “cabeçada” não ter parecido nada grave, os colegas providenciaram uma compressa de gelo para ela colocar no local da batida. Segundo fontes, a atriz ficou surpresa com a visita do marido, que conseguiu uma pausa na gravação da novela “Renascer”, onde ele interpreta o coronel Egídio, para dar um beijo na esposa.



“Tem boy meu aqui dentro hoje”, brincou a atriz, após o retorno da pausa feita pela equipe. A presença de Vladimir Brichta provocou um rebuliço nos bastidores de “Mania de Você”, que irá substituir “Renascer”, já na reta final.