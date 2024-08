Gal Costa - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2024 08:46

Após a coluna Daniel Nascimento noticiar em primeira mão as acusações de maus tratos sofridas pelo casal de ex-funcionários da falecida cantora Gal Costa e sua esposa Wilma Petrillo, agora revelamos os desdobramentos do imbróglio judicial com exclusividade! Isso porque depois de acusar a falecida por maus-tratos, a audiência de Ed Wilson Aparecido dos Santos terminou sem acordo entre as partes.

Para quem não acompanhou, o autor e a esposa, Luciana de Souza, são ex-funcionários da saudosa cantora. O casal fez diversas reclamações contra a falecida na Justiça, reveladas por este colunista. Entre as acusações, trouxemos a tona áudios, e mensagens trocadas com a viúva de Gal, onde a ex-funcionária revela que eles trabalhavam 15 horas por dia, sem comer, com apenas 30 minutos de pausa, já receberam um envelope vazio como forma de pagamento e outros absurdos.

No entanto, durante audiência do senhor Ed, na 74ª Vara do Trabalho de São Paulo, o juiz responsável determinou que a mesma fosse adiada. “Os advogados solicitaram o adiamento devido à falta das testemunhas da defesa e da acusação”, informou a ata da sessão que a coluna teve acesso.

Uma nova audiência foi marcada para 10 de outubro de 2024, onde espera-se que todas as testemunhas compareçam. Desta vez, no entanto, as mesmas serão intimadas por meio de um Oficial de Justiça, conforme determinado pela juíza Laura Rodrigues Benda. Até lá, ambos os lados terão mais tempo para preparar suas defesas e apresentar novos elementos ao processo.

Vale destacar que o funcionário indicou duas testemunhas, indo apenas uma, já a viúva de Gal que estava presente, indicou uma que acabou faltando. O casal pede um total de R$ 1.161.581,07 de indenização, sendo R$ 832.411,83 da mulher e R$ 309.169,24 do marido. O valor inclui FGTS, INSS, seguro-desemprego, horas extras, férias e 13º salário.