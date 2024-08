Mell e Marcello - Instagram

Publicado 07/08/2024 23:19 | Atualizado 08/08/2024 00:17

Os bastidores de “Renascer" estão cada dia mais quentes. Assim como os boatos, a fila anda e Mell Muzzillo, após um suposto envolvimento com Xamã, vive um caso com Marcello Melo Jr. Os atores também vivenciam um romance como Ritinha e José Pedro, na novela da Rede Globo.



Apesar da discrição, os dois já foram vistos cheios de amores por aí, em vídeo divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, inclusive nos bastidores da produção do folhetim o chamego entre os dois seria constante. No Dia dos Namorados (12 de junho), Marcello postou uma trollagem: um vídeo “engraçado”, no qual ele vai beijar Mell e aparece Renan Monteiro, que o beija. Mas, a brincadeira já evidenciava uma relação entre os dois.



O ator global é pai de Maya (4 anos), filha de uma relação com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli, e do bebê Joaquim (6 meses), com a modelo Clara Diniz. Ele diz que não gosta de expor sua vida pessoal na web:

"Tem gente que gosta de se expor, eu gosto da minha privacidade. A minha vida amorosa vai ser sempre uma charada", afirmou, categoricamente.



Mell supostamente esteve envolvida com Xamã nos bastidores da novela, mas os boatos não foram confirmados. Agora, é a atriz Sophie Charlotte que protagoniza esse rumores, tendo sido vista com ele no Dia dos Namorados. A atriz já anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel Oliveira.