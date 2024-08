Mônica Martelli - Eduardo Martins/Ag. News

Mônica MartelliEduardo Martins/Ag. News

Publicado 08/08/2024 08:57 | Atualizado 08/08/2024 08:59

Mônica Martelli, de 56 anos, relembrou com muito bom humor sua estreia na televisão, na novela "Por Amor" (1997), durante uma entrevista ao programa "Sem Censura", nesta quarta-feira (7). A atriz, que interpretou a secretária Paula, compartilhou a curiosa estratégia que usou para garantir mais destaque na trama escrita por Manoel Carlos.



“Quando fui fazer "Por Amor", cheguei a me despedir da família, dizendo: ‘Gente, um beijo, rolou pra mim!’”, contou Mônica, relembrando a empolgação de conquistar seu primeiro papel na TV. No entanto, a animação logo deu lugar à realidade: “Passei oito meses falando a mesma frase: ‘Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C’”.



Determinada a se destacar, Mônica decidiu colocar sua criatividade em prática, brincando com diferentes entonações para a única fala que tinha. Mesmo com os familiares sugerindo que ela desistisse da ideia, a atriz manteve firme, pois não podia perder "a única coisa que eu tinha”.

"Ele então fez uma cena em que estava o Fagundes, o Fábio Assunção e a Cássia Kis em uma mesa, o Fábio olhava e falava: 'Gente, eu gostaria de avisar a todos vocês que Paula foi promovida para gerente da empresa'. E no fim, eu olhava e falava: 'Obrigada'. A fala diminuiu, mas pelo menos a cena estava em cima de mim. Teve close. Falei com todo mundo para ganhar câmera", revelou.