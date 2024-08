Pai de Larissa Manoela resgata homenagem da filha para o Dia dos Pais - Foto: Reprodução

Pai de Larissa Manoela resgata homenagem da filha para o Dia dos PaisFoto: Reprodução

Publicado 08/08/2024 10:10

Com a proximidade do Dia dos Pais, Gilberto Elias Santos, pai de Larissa Manoela, fez uma lembrança inesperada que emocionou seus seguidores. Desde o final de 2022, a relação entre a famosa e seus pais tem sido marcada por uma crise profunda. A atriz, que revelou ao público suas dificuldades em ter acesso ao próprio patrimônio, rompeu laços tanto pessoais quanto profissionais com a família.

Gilberto, que mantém seu perfil no Instagram privado, compartilhou um vídeo antigo, onde Larissa o homenageia no episódio especial do desenho "Lari Baby", produzido em comemoração ao Dia dos Pais. No vídeo infantil, a artista e o pai aparecem em momentos de carinho e diversão, cenas que devem encantar as crianças mais novas.

A homenagem contava até com uma música especial: "Junto com meu papai, torcer, pular e brincar. Junto com meu papai, história para contar", diz um trecho da canção. A decisão de compartilhar essa recordação, próxima à data comemorativa, trouxe à tona o contraste com o atual distanciamento entre pai e filha.



Em uma entrevista ao "Fantástico", Larissa Manoela revelou que nunca teve controle sobre suas finanças e que era submetida a uma rígida mesada, embora fosse a principal responsável pela renda da família desde a infância.



Apesar de não mencionar o Dia dos Pais diretamente, Gilberto também atualizou sua biografia no Instagram, incluindo o trecho de um salmo: “Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele o fará”. A mensagem bíblica, associada à lembrança do vídeo, parece um gesto silencioso de saudade da famosa.