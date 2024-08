Ex-mulher Jaca surge aos prantos após sofrer um AVC aos 38 anos - Foto: Reprodução

Ex-mulher Jaca surge aos prantos após sofrer um AVC aos 38 anosFoto: Reprodução

Publicado 08/08/2024 18:33 | Atualizado 08/08/2024 21:52

Dayane Cristina, mais conhecida como “Mulher Jaca”, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) aos 38 anos, ficando em estado grave nos Estados Unidos, em junho deste ano. Agora, ela está com uma dívida milionária com o governo norte-americano, conforme desabafo publicado quarta-feira (7) em seu Instagram.



A dançarina disse que não tem como pagar os US$ 300 mil cobrados pelo atendimento hospitalar que recebeu quando estava desacordada, equivalente a R$1,6 milhão. Na época, ela revelou sobre o seu estado de saúde com os fãs, após ter sido hospitalizada em estado grave, tendo que ficar sedada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela desabafa sobre as contas exorbitantes que o governo dos Estados Unidos está mandando:

“Gente, olha só… Cria da favela, fui numa emergência, estava passando mal, me sentindo muito mal, estava tendo um AVC, caí no chão, tive uma convulsão, fiquei três dias em coma, fui transferida de hospital, me operaram, e agora chegaram as contas”.

Segundo a dançarina, cada dia chega uma conta diferente: “Não reclamem do Brasil” ela diz, lembrando a importância fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS), referência mundial em saúde pública. Segundo ela, o prazo para pagamento é de 30 dias, ela não tem esse dinheiro, “então, f*d*-s3”, finaliza.

Na legenda, ela dispara: “Muitas pessoas reclamam do Brasil, mas aqui nos EUA não é tão fácil como todo mundo pensa, tá? Aqui é cobra comendo cobra, tá difícil aqui”, enfatizou.