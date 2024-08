Ex-BBB Lucas Buda revela encontro com Mani Reggo, ex de Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 08/08/2024 14:40 | Atualizado 08/08/2024 14:41

Mani Reggo, ex-companheira do campeão do BBB 24 Davi Brito, decidiu tirar alguns dias de folga e escolheu o Rio de Janeiro como destino. Na última quarta-feira (7), a influencer aproveitou a estadia na cidade para reencontrar Lucas Buda, também ex-participante do reality show. Nas redes sociais, ambos fizeram questão de compartilhar registros da ocasião com os fãs.

Em seus stories do Instagram, o capoeirista surgiu ao lado da empreendedora e outros rostos conhecidos da internet. "Meu povo, hoje eu vim jantar com uma galera super legal, dá um salve", declarou o ex-brother em um vídeo, mostrando os demais presentes. O grupo jantou em um famoso restaurante árabe, na noite desta quarta-feira (7).



Mani também fez questão de compartilhar os melhores momentos do passeio em seus stories no Instagram. Após o jantar, ela e sua irmã, Fabiana Reggo, posaram para fotos em frente ao icônico Copacabana Palace, na companhia do ex-BBB.



Vale destacar que essa não é a primeira vez que Mani se reúne com ex-participantes do reality show. Recentemente, a cozinheira recebeu na sua casa, em Salvador, Lucas Pizane e Gil do Vigor. Além disso, a influencer mantém amizade com Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda. As duas se aproximaram após os polêmicos términos de seus relacionamentos e chegaram a dividir um quarto durante São João da Thay, no Maranhão.



Camila, inclusive, já falou sobre a boa relação com a empreendedora. "Eu e a Mani dividimos o quarto, e só dividimos uma noite porque ela chegou de madrugada. Todo o contato que tive com ela foi de absoluto acolhimento", revelou nas redes sociais.