Publicado 08/08/2024 14:10 | Atualizado 08/08/2024 14:10

Boninho participou da coletiva de imprensa do novo reality show da Globo, "Estrela da Casa", e deixou os fãs animados ao compartilhar algumas novidades. Entre os spoilers, ele revelou que uma das participantes terá a oportunidade de lançar uma música inédita da saudosa Marília Mendonça.

Ao comentar sobre a atração que estreia no próximo dia 13, terça-feira, o famoso revelou spoilers sobre o programa que será comandado por Ana Clara. “Tem uma música inédita da Marília Mendonça, que uma das meninas que canta tinha uma colaboração fantástica”, comentou o diretor, gerando expectativas nos telespectadores.



O famoso explicou que o programa será uma mescla de realidade musical e convivência. “É um reality de música? É um reality de convivência? É um pouco de tudo. Um pouco de tudo que eu aprendi nessa minha história fazendo realities”, contou, ressaltando a parceria com a gravadora Universal na preparação dos artistas, que já possuem um EP pronto com oito músicas.



Boninho também garantiu que "Estrela da Casa" não irá interferir na casa mais vigiada do Brasil. “Esse reality veio para ficar por muitos anos. Não vem para disputar com Big Brother Brasil. É um reality de segundo semestre”, assegurou o diretor.