Wanessa Camargo revela acordo de divórcio com Marcus Buaiz: 'Dolorido'Foto: Reprodução

Publicado 08/08/2024 11:32 | Atualizado 08/08/2024 11:35

Em uma entrevista ao programa "Melhor da Tarde", da Band, Wanessa Camargo revelou como tem lidado com o fim de seu casamento com Marcus Buaiz, pai de seus dois filhos. Segundo a cantora revelou para Catia Fonseca, o primeiro ano após a separação foi o mais difícil. Vale lembrar que a apresentadora está gravando a atração diretamente de sua casa, conforme revelado pela coluna Daniel Nascimento

Durante a conversa, a namorada de Dado Dolabella recordou o fim do casamento com o empresário, que agora é noivo de Isis Valverde. “Foi um processo dolorido. Mas hoje eles estão bem, estão vendo o pai feliz e estão me vendo bem. Com o tempo vão compreendendo as coisas. De vez em quando rola um: ‘Estou com saudades do pai’. Mas estão superbem”, revelou.



Mesmo diante das adversidades, a artista revelou que ela e o ex-marido fizeram um acordo para preservar a relação dos filhos com ambos os pais. “Desde o começo entendemos que, independentemente das nossas questões como casal, faríamos o melhor para eles. Somos filhos de pais separados e sabemos como isso pode ser difícil”, explicou Wanessa, herdeira do ex-casal polêmico formado por Zilu Godoi e Zezé Di Camargo.



Assim, a dupla de famosos sempre esteve determinada a promover um ambiente diferenciado para as crianças. “Decidimos não fazer com que nossos filhos passem pelo que passamos. Queremos manter respeito, amizade e carinho. Estamos juntos nisso”, destacou a cantora.

Para quem não sabe, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz possuem dois filhos juntos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10. Atualmente o empresário é noivo da atriz Isis Valverde, já a cantora possui um relacionamento com o ator Dado Dolabella.