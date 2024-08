Bella Campos - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 10:46

Na noite desta quarta-feira (7), Bella Campos abriu o coração durante uma interação com seus seguidores nas redes sociais. A atriz revelou que tem planos de ser mãe em breve, surpreendendo os admiradores com a confissão. Isso porque a famosa não assume um relacionamento desde o término com MC Cabelinho, há quase um ano.

Em seus stories do Instagram, ao ser questionada em relação à maternidade, a artista dividiu seus planos com os fãs. “Eu quero ser mãe daqui a dois anos e já liguei pra Rihanna guardar os looks das crianças pra repassar pro baby fields”, brincou a jovem.



Durante a interação, Bella também aproveitou para falar sobre as dificuldades que enfrenta ao lidar com a percepção do público, especialmente à dissociação entre sua vida real e seus personagens. “Muita gente na época da novela falava que eu era sem sal. Às vezes eu ficava até triste [risos]”, confessou a atriz.



A artista, que conquistou o público com sua performance em "Pantanal" (2022), explicou que entende essa dificuldade, mas que seu trabalho exige que ela se entregue completamente ao papel. “Meu ofício é esse, em cena deixar de lado toda minha vaidade e fazer o que tive de ser feito, emprestar meu corpo pra dar vida a outras mulheres e continuar suas histórias”, refletiu.



Vale destacar que Bella Campos está oficialmente solteira. A famosa não assumiu qualquer outro relacionamento para o público desde o término com MC Cabelinho, com quem namorou por menos de um ano. O rompimento, que aconteceu no final de agosto de 2023, foi marcado por uma suposta traição por parte do cantor.