Zilu Camargo - Reprodução/Instagram

Zilu CamargoReprodução/Instagram

Publicado 08/08/2024 16:03

Zilu Camargo, que está no Brasil desde janeiro de 2024, pode perder o seu green card – visto de residente nos EUA. A socialite cogita entrar para o mundo da política e a sua permanência em solo brasileiro incorrerá em uma escolha: ficar no Brasil ou manter o visto.

Isso ocorre porque uma das exigências para manter o green card é não se ausentar por mais de 12 meses dos States. Após ficar por muitos anos sem vir ao Brasil para conquistar o tão sonhado benefício, será que a ex-mulher de Zezé Di Camargo abriria mão do mesmo?

Embora ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o caso, parece que sim! Como Zilu Camargo já declarou em suas redes sociais que não pretende voltar a morar em Orlando, nos Estados Unidos, é provável que a escolha já tenha sido feita, embora ainda dê tempo de voltar atrás e alterar o percurso da história.

A socialite veio ao Brasil para ficar com os netos durante a participação de sua filha Wanessa Camargo no BBB 2024. A empresária, residente do Alphaville, na Grande São Paulo, almeja, agora, o poder político também. Se eleita, terá de permanecer no país por quatro anos de mandato, o que incorrerá na perda do green card.

Mas, isso parece não ser um problema para a socialite, que pretende ir aos Estados Unidos apenas para ver o namorado, Antonio Casagrande, com quem está desde 2020, além do pet: “Vou ficar morando em São Paulo. Agora, só vou para os Estados Unidos para passear, ver o namorado e o Bilu", contou, em resposta a um comentário em suas redes sociais, ao ser questionada por um internauta se ficaria ou não no Brasil.